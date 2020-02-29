Burak Yılmaz'dan Mehmetçik'e destek

Türkiye, bir yandan şehitlerine ağlarken bir yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor...



Milletçe tek yürek olduğumuz bu zor günlerde, Mehmetçik'e bir destek de Burak Yılmaz'dan geldi.







(Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır.)



BURAK ÖNCE PAZUBANDI ÖPTÜ, SONRA ASKER SELAMI VERDİ



Beşiktaş'ın Alanyaspor deplasmanına konuk olduğu karşılaşmada siyah-beyazlıları öne geçiren tecrübeli golcü, attığı golden sonra kaptanlık pazubandındaki Türk bayrağını öptü.



Yıldız futbolcu daha sonra takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı verdi.







