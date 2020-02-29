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Antalya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'de son haftalarda üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takım bu sonuçla son 5 maçta sadece 2 puan alabildi.

Spor / 29 Şubat 2020 Cumartesi 22:35
Antalya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, 90+6'da bulduğu golle Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekip 35'te Ozan Tufan'ın şık asistinde Muriqi'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 52. dakikasında Amilton skora denge getirdi: 1-1. 57'de Hakan Özmert ev sahibi ekibi öne geçirdi: 2-1. 90+6'da oyuna sonradan giren Zajc skoru ilan etti: 2-2.

Hakan Özmert maç bitiminde kırmızı kart gördü

Maç bitiminde Hakan Özmert ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Akdeniz ekibinin Ocak'ta transfer ettiği Podolski, 2 asiste imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 39'a, Antalyaspor ise 26'ya yükseltti.


Kırmızı KartOzan TufanFenerbahçeSüper LigAntalyaspor

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