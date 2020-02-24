Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Süper Lig’de kötü bir süreç yaşayan Yeni Malatyaspor, galibiyet özlemini 7 maça taşıdı.

Spor / 24 Şubat 2020 Pazartesi 13:01
Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Sarı kırmızılılar, Ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımıyla çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Oynadığı son 13 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi. Sergen Yalçın’dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 12. sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 13 haftada rakip ağlara 13 gol bırakırken, kalesinde ise 22 gol gördü.

Yeni Malatyaspor’da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş’a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Teknik DirektörYeni MalatyasporBeraberlikBeşiktaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar