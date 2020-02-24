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Derbide 57 taraftara adli işlem

Galatasaray derbisinde 57 taraftara, çeşitli suçlardan dolayı 6222 sayılı kanundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

Spor / 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:35
Derbide 57 taraftara adli işlem

Süper Lig’in 23. haftasında Kadıköy’de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbide, 57 taraftara adli işlem yapıldığı açıklandı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; müsabakaya yasak madde sokmak, usulsüz giriş, küfürlü tezahürat, görevli memura hakaret, karaborsa, kasten yaralama, sahaya yabancı madde atmak, yasak alan ihlali, mala zarar verme, devletin kurum ve organlarını aşağılama, alkollü giriş, mala zarar verme ve açıktan hırsızlık konularından olmak üzere 57 taraftara “6222 Sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

FenerbahçeKaraborsaSporda ŞiddetTezahüratGalatasaray

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