Beyaz Gazete Ana Sayfa

Başakşehir kazanarak lider oldu!

Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Spor / 24 Şubat 2020 Pazartesi 22:02
Başakşehir kazanarak lider oldu!

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Turuncu-lacivertli takımın gollerini 43. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 90+1. dakikada Martin Skrtel kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü 60. dakikada Aminu Umar'dan geldi.



RİZESPOR HAFTAYA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAK

Bu sonuçla puanını 46'ya çıkaran Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 24 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı. Süper Lig'in 24. haftasında lider Başakşehir evinde Gaziantep ile karşılaşacak. Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

İŞTE SON PUAN DURUMU

RizesporÇaykurDos SantosCüneyt ÇakırDemba Ba

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar