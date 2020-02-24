Başakşehir kazanarak lider oldu!

Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Karşılaşma Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Turuncu-lacivertli takımın gollerini 43. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 90+1. dakikada Martin Skrtel kaydetti. Çaykur Rizespor'un golü 60. dakikada Aminu Umar'dan geldi.







RİZESPOR HAFTAYA TRABZONSPOR İLE OYNAYACAK



Bu sonuçla puanını 46'ya çıkaran Medipol Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 24 puanda kalarak haftayı 14. sırada tamamladı. Süper Lig'in 24. haftasında lider Başakşehir evinde Gaziantep ile karşılaşacak. Rizespor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.



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