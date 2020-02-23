G.Saraylı eski yöneticiden Ali Koç'a tepki!

Süper Lig'in 23. Haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a tribünlerden tepki gösterildi. Tepkiler üzerine Başkan Koç, Alt tribündeki taraftarların üzeine atladı. Koç'un o görüntüleri Galatasaray eski yöneticisi Emir Sarıgül'den de tepki aldı.



Sarıgül Ali Koç'un o videosunu, 'Şu vizyon kendine layık olabilir ama 113 yıllık Fenerbahçe'ye layık değil...Ebedi dost, ezeli rakip Fenerbahçe taraftarına geçmiş olsun diliyorum.' notuyla paylaştı



İşte o paylaşım:







PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN ALT TRİBÜNE ATLADI



Kendisine gösterilen tepkiler üzeirne Başkan Koç, protokol tribününden aşağıya atlayarak taraftarların arasına daldı. Başkan Koç'un atladığı tribünde kısa süreli arbede yaşandı.



Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı maçın son dakikalarında da 'Ali Koç istifa, Ali Koç gelecek hesap verecek' şeklinde tezahüratlar yaptı.









