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G.Saraylı eski yöneticiden Ali Koç'a tepki!

Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl sonra yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kendisine edilen küfürler üzerine tezahuratlar üzerine taraftarların arasına daldı.O görüntüler Galatasaray eski yöneticisi Emir Sarıgül'den de tepki aldı

Spor / 23 Şubat 2020 Pazar 22:16
G.Saraylı eski yöneticiden Ali Koç'a tepki!

Süper Lig'in 23. Haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 20 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a tribünlerden tepki gösterildi. Tepkiler üzerine Başkan Koç, Alt tribündeki taraftarların üzeine atladı. Koç'un o görüntüleri Galatasaray eski yöneticisi Emir Sarıgül'den de tepki aldı. 

Sarıgül Ali Koç'un o videosunu, 'Şu vizyon kendine layık olabilir ama 113 yıllık Fenerbahçe'ye layık değil...Ebedi dost, ezeli rakip Fenerbahçe taraftarına geçmiş olsun diliyorum.' notuyla paylaştı

İşte o paylaşım:



PROTOKOL TRİBÜNÜNDEN ALT TRİBÜNE ATLADI

Kendisine gösterilen tepkiler üzeirne Başkan Koç, protokol tribününden aşağıya atlayarak taraftarların arasına daldı. Başkan Koç'un atladığı tribünde kısa süreli arbede yaşandı. 

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı maçın son dakikalarında da 'Ali Koç istifa, Ali Koç gelecek hesap verecek' şeklinde tezahüratlar yaptı.




Geçmiş OlsunFenerbahçeSüper LigEmir SarıgülGalatasaray

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