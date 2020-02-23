Fenerbahçe-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 23. haftasında iki ezeli rakip, Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.



Meler'in yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olurken maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.



Mücadelede VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak, yardımcıları ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan olacak.



Maçı ise yayıncı kuruluş beIN Sports yayınlayacak.



İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de derbi maçta 3 önemli isim kadroda olmayacak. Cezalı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Garry Rodriguez de kadroda olmayacak.



Fenerbahçe'de Muriqi, Altay ve Isla sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Galatasaray'da tek eksik ise Mario Lemina. Sarı kırmızılı takımda Adem Büyük ve Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriç



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao