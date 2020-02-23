Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Türkiye'nin kilitlendiği derbide Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

Spor / 23 Şubat 2020 Pazar 18:01
Fenerbahçe-Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 23. haftasında iki ezeli rakip, Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy olurken maçın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.

Mücadelede VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak, yardımcıları ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan olacak.

Maçı ise yayıncı kuruluş beIN Sports yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de derbi maçta 3 önemli isim kadroda olmayacak. Cezalı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları süren Emre Belözoğlu ve Garry Rodriguez de kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de Muriqi, Altay ve Isla sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da tek eksik ise Mario Lemina. Sarı kırmızılı takımda Adem Büyük ve Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Dirar, Tolga, Kruse, Muriç

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Ömer, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Emre BelözoğluFenerbahçeKoray GençerlerMustafa Emre EyisoyGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar