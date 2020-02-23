Derbide kazanan Galatasaray oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda maçı Galatasaray 3-1 kazandı.



Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Donk, 80. dakikada penaltıdan Falcao ve 90+7'de Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü Max Kruse penaltıdan 21. dakikada kaydetti.



3 kırmızı kart



Fenerbahçe'de teknik direktör 66. dakikada Ersun Yanal ile 84. dakikada Deniz Türüç kırmızı kart görürken Galatasaray'da 84. dakikada Belhanda kırmızı kart gördü.



Galatasaray 1999 yılından sonra ilk kez deplasmanda galip geldi.



Bu sonuçla Galatasatay puanını 45 yaparak aynı puanla zirveyi Trabzonspor ve Sivasspor ile paylaştı. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada yer aldı.