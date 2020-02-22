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Sergen Hoca ayrılığı duyurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kaleci Loris Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını söyledi

Spor / 22 Şubat 2020 Cumartesi 23:28
Sergen Hoca ayrılığı duyurdu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.

"Karius gelecek sezon bizimle olmayacak"

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Loris Karius büyük bir ihtimalle gelecek sezon bizimle olmayacak, sözleşmesindeki şartlar çok ağır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, hafta içinde 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirmişti.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Sergen YalçınTrabzonsporBeşiktaş

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