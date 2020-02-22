Derbide gol düellosu

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi



Mücadelede siyah-beyazlı ekibin gollerini 57. dakikada Boateng ve 64. dakikada Vida kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 5. dakikada ve 90+1. dakikada Sörloth kaydetti.



Bu sonuçla Beşiktaş 37 puanla 7. sırada yer aldı. Bir maç eksiği bulunan Trazonspor 45 puanla zirveyi paylaştı.



MAÇTAN NOTLAR



Abdülkadir Ömür'e büyük ilgi



Trabzonspor'da sakatlığını tam anlamıyla atlatamayan ve hazır olmadığı için maç kadrosunda yer almayan Abdülkadir Ömür, Vodafone Park'ta ilginç anlar yaşadı.



Maç öncesi takımdan ayrı olarak stada gelen genç yıldız; girişte büyük ilgi gördü. Beşiktaş taraftarları Abdülkadir'e sevgi gösterilerinde bulundu ve hatıra fotoğrafları çektirdi.



Yağmur sıkıntısı



Karşılaşma öncesinde bastıran yağmur taraftarlara zor anlar yaşattı. Stada yürüyen taraftarlar bir anda başlayan yağış sonrası stat kapılarına hücum etti. Bu sırada güvenlik kontrol bölgelerinde birikmeler oldu. Taraftarlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Taraftarlar hemen içeri girmeye çalışınca yığılmalar oldu.



Dolmabahçe kapalı gişe



Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği gecede tribünler tamamen doldu. Siyah-beyazlı taraftarların biletleri tüketmesiyle statta boş yer yoktu.Hem maç öncesi hem de maç esnasında Dolmabahçe'de yoğun bir atmosfer oluştu. Beşiktaş taraftarları takımlarına zorlu mücadelede tam destek verdi. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.



Sturridge ilk 11'de



Bordo-mavili takımda Nwakaeme ve Mikel'in yokluğunda bazı hamleler oldu. Hüseyin Çimşir, ilk 11'de Daniel Sturridge'i görevlendirdi. Aynı şekilde orta sahada da Doğan oynadı. Savunma hattında da Costa ile devam eden Çimşir, ideal kadrosuna yakın bir takım çıkardı.



Boatengli takım



Sergen Yalçın, kritik Trabzonspor maçının ilk 11'inde Kevin Prince Boateng'i kullandı. Oyun kurucu olarak görev alan Ganalı yıldız hücumda Burak Yılmaz'ı destekledi. Sağ kanatta da Lens'İ tercih eden Yalçın, savunma beklerinde Gökhan-Caner'i kullandı. Orta sahada yine Elneny-Atiba ikilisi bozulmadı.



Bakan Kasapoğlu statta



Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.



Maçın başlamasına kısa bir süre kalan gelen Bakan Kasapoğlu'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.



Atiba Hutchison Taraftarlarla Yemek Yedi

