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Kupada yarı final maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı

Spor / 21 Şubat 2020 Cuma 22:23
Kupada yarı final maçlarının programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:

3 Mart Salı:

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

4 Mart Çarşamba:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21 Nisan Salı:

20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

22 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

Ziraat Türkiye KupasıAlanyasporAntalyaspor

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