Kupada yarı final maçlarının programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:
3 Mart Salı:
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
4 Mart Çarşamba:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
21 Nisan Salı:
20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
22 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)