Kupada yarı final maçlarının programı belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final maçlarının programı şöyle:



3 Mart Salı:



20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)



4 Mart Çarşamba:



20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)



21 Nisan Salı:



20.30 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)



22 Nisan Çarşamba:



20.30 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)