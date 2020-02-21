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Fenerbahçe'de Adil Rami'nin Sözleşmesi Karşılıklı Olarak Feshedildi

Fenerbahçe'de, Fransız stoper Adil Rami'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Spor / 21 Şubat 2020 Cuma 18:13
Fenerbahçe'de Adil Rami'nin Sözleşmesi Karşılıklı Olarak Feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde futbolcunun bilgilerinin bulunduğu bölümde, Rami'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

'Futbolcumuz Adil Rami ile karşılıklı anlaşmaya varılarak, oyuncunun sözleşmesi feshedilmiştir. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'

Sarı-lacivertli kulüp Adil Rami ile 27 Ağustos 2019'da 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

FenerbahçeTürkiye

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