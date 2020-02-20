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Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Süper Lig’de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

Spor / 20 Şubat 2020 Perşembe 10:25
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı

Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor’u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor’u ağırlayacak. Hafta Çaykur Rizespor - M.Başakşehir ve Kasımpaşa - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.

Süper Lig’in 23. haftasının maç programı şöyle:

Yarın

20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük

22 Şubat Cumartesi

14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus

23 Şubat Pazar

13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler

24 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır

20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan

Çaykur RizesporAnkaragücüYeni MalatyasporYaşar KemalGençlerbirliği

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