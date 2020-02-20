Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor’u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor’u ağırlayacak. Hafta Çaykur Rizespor - M.Başakşehir ve Kasımpaşa - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.



Süper Lig’in 23. haftasının maç programı şöyle:



Yarın



20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük



22 Şubat Cumartesi



14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler



17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa



20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus



23 Şubat Pazar



13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler



24 Şubat Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır



20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan



