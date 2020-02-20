Süper Lig’de 23. hafta DG Sivasspor ile A.Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.
Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 22, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Sivasspor, Alanyaspor’u konuk edecek. Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren 2 maç daha oynanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de kozlarını paylaşacak. Beşiktaş da lider Trabzonspor’u ağırlayacak. Hafta Çaykur Rizespor - M.Başakşehir ve Kasımpaşa - Denizlispor müsabakaları ile sona erecek.
Süper Lig’in 23. haftasının maç programı şöyle:
Yarın
20.00 DG Sivasspor - A.Alanyaspor: Zorbay Küçük
22 Şubat Cumartesi
14.00 Kayserispor - Konyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Göztepe - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Fırat Aydınus
23 Şubat Pazar
13.30 Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Halil Umut Meler
24 Şubat Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - M.Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Denizlispor: Atilla Karaoğlan