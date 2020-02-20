Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bu önemli müsabakada golcülere büyük iş düşecek. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-kırmızılılar 36 kez rakip fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler ise 41 kez gol sevinci yaşadı.



Derbi öncesinde Fenerbahçe'de hücumda Vedat Muriqi ile Max Kruse ön planda yer alıyor. Vedat bu sezon 21 maçta görev aldı ve 12 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Vedat takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Kosovalı futbolcunun ardından sarı-lacivertlilerde hücumdaki en etkili isim olan Kruse, 17 maçta 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.







Galatasaray'da ise Adem Büyük takımın en golcü ismi. Bu sezon ligde 17 müsabakada görev alan Adem, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Son haftaların formda ismi olan 32 yaşındaki futbolcu, son 4 haftada 5 gol kaydetti.







Cimbom'da yıldız futbolcu Radamel Falcao da takımda en golcü ikinci futbolcu. Falcao ligde oynadığı 10 karşılaşmada 5 gol attı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Ömer Bayram da yaptığı 8 asistle hücumda dikkat çekiyor.













