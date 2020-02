Başakşehir turu zora soktu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Sporting Lizbon'a konuk oldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Lizbon 3-1 kazandı.



Sporting Lizbon'un gollerini 3. dakikada Coates, 44. dakikada Sporar ve 51. dakikada Vietto kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 77. dakikada penaltıdan Visca attı.



İki ekip 27 Şubat Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda rövanş maçı için karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı oynadıkları son karşılaşmaya nazaran ilk 11'inde iki futbolcusunu değiştirdi.



Takımı 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya süren Buruk, ligdeki Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre defansta Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck'a ve orta sahada Eljero Elia'nın yerine Fredrik Gulbrandsen'e şans tanıdı.



Medipol Başakşehir'in ilk 11'i Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba ve Crivelli'den oluştu.



Sporting Lizbon Teknik Direktörü Jorge Manuel Rebelo Fernandes de Rio Ave'ye karşı oynadıkları son lig maçına göre Başakşehir karşısında ilk 11'inde iki değişiklik yaptı. Alexis Borja ve Gonzalo Plata'yı kesen Portekizli teknik adam, sakatlıktan çıkan Arjantinli futbolcuları Marco Acuna ve Luciano Vietto'yu sahaya sürdü.



Vietto, ara transferde Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes'in Sporting'deki boşluğunu dolduracak isim olarak gösteriliyor.



Sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkan Sporting Lizbon'un Başakşehir'e karşı ilk 11'inde Luis Maximiano, Ristovski, Coates, Neto, Acuna, Battaglia, Wendel, Jovane, Vietto, Bolasie ve Sporar yer aldı.



Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı izlemek için Lizbon'a geldi.