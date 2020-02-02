Galatasaray Kayseri'yi 3 farkla geçti

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray seyircisi önünde Kayserispor'la karşılaştı.Türk Telekom Stadymu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-1 kazandı.



Aslan'da golleri 5. dakikada Adem Büyük, 21. dakikada Donk, 64. ve 90+4.dakikada Feghouli kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 70. dakikada Mesanovic attı:



'VAR' GOLÜ VERDİ



70'de Aksel Aktaş'ın ara pasında defansın arkasına iyi hareketlenen Mesanovic topu ağlara gönderdi. Pozisyonu ilk başta ofsayt kararı ile değerlendiren Zorbay Küçük, VAR'a giderek Kayserispor'a golü verdi.



Bu sonuçla Galatasaray puanını 36'ya yükseltti ve 6. sırada yer aldı. Kayserispor ise 11 puanla son sırada kaldı.



MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da son maçına göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.



Galatasaray'ın geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Radamel Falaco ve Marcelo Saracchi ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mario Lemina kadroda yer almazken, Ahmet Çalık ise yedeğe çekildi.



Ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Terim, Hes Kablo Kayserispor karşısında bu futbolcuların yerine sarı kart cezası biten Marcao ile Martin Linnes, Younes Belhanda ve Adem Büyük'ü görevlendirdi.



Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone de müsabakanın kadrosunda yer almadı.



İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük 11'iyle başladı.



Belhanda 3 maç sonra forma giydi



Galatasaray'da performası tartışılan Faslı futbolcu Younes Belhanda, ligde 3 maç aradan sonra forma şansı buldu.



Teknik direktör Fatih Terim, ligde Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarında tercih etmediği Faslı futbolcuyu, Hes Kablo Kayserispor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.



Tribünlerden Fatih Terim'e destek



Karşılaşma öncesi Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırarak destek verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim için 'İmparator Fatih Terim', 'Dik dur eğilme, bu taraftar seninle' şeklinde tezahürat yaptı.



Tecrübeli teknik adam, tribünleri dolaşarak taraftarların desteğine alkışla karşılık verdi.

