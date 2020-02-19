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Derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Beşiktaş-Trabzonspor maçında ise Fırat Aydınus görev alacak.

Spor / 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:16
Derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacak. Bitigen'in yardımcılığını ise Mert Güzenge ile Serkan Olguncan üstlenecek.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI AYDINUS'UN
Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 20.00 başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Ali Palabıyık görev alacak. VAR odasında Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Yiğit Arslan ve Ceyhun Sesigüzel yapacak.

FenerbahçeKadir HasTürkiyeGalatasaray

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