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Beşiktaş'tan kırmızı kart açıklaması

Beşiktaş Kulübü, U19 Ligi’nde kırmızı kart gören oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz’ın bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda forma giyemeyeceğinin bilgisini verdi.

Spor / 18 Şubat 2020 Salı 09:57
Beşiktaş'tan kırmızı kart açıklaması

Beşiktaş Kulübü, genç oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Rıdvan Yılmaz’la ilgili kart bilgisi açıklaması yaptı. Hafta sonunda Elit U19 Ligi’nde Başakşehir ile oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında kırmızı kart gören 2 futbolcunun kartlarının Süper Lig’de de geçerli olduğunu hatırlatan Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor karşılaşmasında her 2 oyuncunun da kadroda yer alamayacağını ifade etti.

Kırmızı KartTrabzonsporBeşiktaş

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