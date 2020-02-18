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Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili tepkileri sürüyor!

Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada "Göztepe maçının hakemi Hüseyin Göçek, yardımcılarının, VAR ve AVAR hakemlerinin, TFF Etik Kurulu’na sevk edilmelerini talep ediyoruz" denildi.

Spor / 18 Şubat 2020 Salı 20:16
Beşiktaş'ın Göztepe maçıyla ilgili tepkileri sürüyor!

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçı için yapılan itirazın reddi sonrası yeni bir açıklama yaptı. Göztepe karşılaşmasında kural hatası yapıldığını savunan siyah-beyazlı kulüp, maçın hakem ekibinin TFF Etik Kurulu'na sevk edilmesi için başvuruda bulundu. Beşiktaş'tan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

'26.01.2020 tarihinde Kulübümüz ile Göztepe A.Ş. arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta müsabakasının sonucunun futbolcular dışındaki unsurlarca doğrudan etkilenmesi tüm kamuoyunun malumudur.

Bahsi geçen maç ile ilgili itirazımızı TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihinde reddetmiş, TFF Genel Sekreterliği'nin tarafımıza göndermiş olduğu yazıda maçın hakeminin raporuna değinilmiştir.

Hakem, raporunda “Göztepeli oyuncunun topa hakim olduğuna kanaat getirdiğim anda düdüğümü çalarak oyunu durdurdum” demiştir. Top havadayken düdüğünü çalmaya başlayan hakemin TOPUN BAŞKA BİR FUTBOLCUYA DOKUNMADAN ÖNCE OYUNU DURDURDUĞU YAYINCI KURULUŞUN GÖRÜNTÜLERİNDE ŞÜPHEYE MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE NETTİR.

Müsabaka hakemi Hüseyin Göçek'in gerçekleşen olayları değiştirerek tamamen yanlış bir biçimde raporlaması, kamu görevlisi olması nedeniyle aynı zamanda TCK kapsamında da suç teşkil etmektedir. Göçek, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine ayrkırı davranmış, bunun sonucunda genç meslektaşları başta olmak üzere taraftar ve seyircilere örnek olma yükümlülüğünü açık şekilde ihlal etmiştir.



Bu sebeplerle Hüseyin Göçek'in ve TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararda sundukları ek rapor ile Göçek'in beyanını doğruladıklarını belirten müsabakanın yardımcı hakemleri, 4. hakemi, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF Etik Kurulu'na sevk edilmeleri ve etik dışı eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarını talep ediyor, konu ile ilgili dilekçemizin TFF Başkanlığı'na sunulduğunu kamuoyuna duyuruyoruz.'

GöztepeKamu GörevlisiSüper LigBeşiktaşYazılı Açıklama

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