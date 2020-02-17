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Galatasaraylı yıldız derbide yok!

Galatasaraylı futbolcu Mario Lamina'nın sağ üst arka adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Spor / 17 Şubat 2020 Pazartesi 19:08
Galatasaraylı yıldız derbide yok!

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mario Lemina ilgili açıklama yaptı.

DERBİDE YOK

Yapılan açıklamada Lemina'nın tedavisine başlandığı bildirildi.

Buna göre Fenerbahçe karşılaşması öncesi talihsiz bir sakatlık geçiren orta saha oyuncusu, derbide forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor ile oynanan lig maçında sağ üst arka adalesindeki ağrı şikayetiyle oyuna devam edemeyen ve dün akşamdan itibaren tedavisine başlanan Mario Lemina’nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, yarın gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından yapılacak" ifadeleri kullanıldı.



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