Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret etmesi sebebiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Hasan Şaş, aldığı ceza ile Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.