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Hasan Şaş'a 2 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’a Alanyaspor maçında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 maç men cezası verdi. Şaş, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.

Spor / 16 Şubat 2020 Pazar 14:31
Hasan Şaş'a 2 maç men

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcılarından olan Hasan Şaş'a, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna hakaret etmesi sebebiyle 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası verdi. Hasan Şaş, aldığı ceza ile Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde kulübede olamayacak.

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