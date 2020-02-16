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Aslan seriyi sürdürdü

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maç 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi

Spor / 16 Şubat 2020 Pazar 20:54
Aslan seriyi sürdürdü
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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü 45. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Bu skorla Galatasaray puanını 42'ye çıkartarak 3. sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Maçtan notlar

Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 2 değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı takımın, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho kadroda yer almazken, Martin Linnes ise yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında bu futbolcuların yerine Şener Özbayraklı ve Henry Onyekuru'yu sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Adem Büyük ile başladı.

Onyekuru ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın devre arasında Fransız temsilcisi Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru, bu sezon ligde ilk kez 11'de forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibe transfer olduktan sonra ülkesi Nijerya'ya yaptığı ziyarette sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru, tedavisi nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmıştı.

Onyekuru, tedavisinin ardından ligdeki Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Henry Onyekuru, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sol açıkta görev yaparken, son dönemde bu mevkide forma giyen Ömer Bayram ise sol beke çekildi.

Hasan Şaş cezalı

Galatasaray'da cezalı olan yardımcı antrenör Hasan Şaş, karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta rakip takım teknik direktörüne yönelik hakareti nedeniyle Şaş'a 2 maç men cezası vermişti.

Taraftardan Terim'e destek, Fenerbahçe aleyhine tezahürat

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşma öncesinde teknik direktör Fatih Terim'i tribüne çağırarak destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların 'İmparator Fatih Terim' şeklinde tezahüratta bulunduğu tecrübeli teknik adam, tribünlere giderek taraftarları selamladı.

Taraftarlar, takımlarının gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe aleyhine de tezahürat yaptı.

Yeni Malatyaspor'da 2 eksik

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da cezalı olan Mustafa Akbaş ile sakatlığı bulunan Moryke Fofana maçın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Kemal Özdeş, maçta Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Walter, Bifouma ve Umut Bulut'tan oluşan 11 ile takımını sahaya sürdü.

Karşılaşma öncesinde, hayatını kaybeden eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için saygı duruşunda bulunuldu.

Yeni MalatyasporTürk TelekomSüper LigGalatasaray

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