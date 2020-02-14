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İngiliz devi Avrupa kupalarından men edildi!

Finansal kuralları ihlal eden İngiliz ekibinin, iki sezon Avrupa kupalarından men edildiği ve 30 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Spor / 14 Şubat 2020 Cuma 22:04
İngiliz devi Avrupa kupalarından men edildi!

UEFA, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.

İngiliz kulübünün, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği aktarıldı.


AvrupaUluslararası Spor Tahkim MahkemesiManchester CityPara Cezasıİngiltere Premier Lig

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