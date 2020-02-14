İngiliz devi Avrupa kupalarından men edildi!

Finansal kuralları ihlal eden İngiliz ekibinin, iki sezon Avrupa kupalarından men edildiği ve 30 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
UEFA, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.
İngiliz kulübünün, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği aktarıldı.