Fenerbahçe Beko finalde!

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 83-81 mağlup ederek finalde Darüşşafaka Tekfen’in rakibi oldu.
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç x, Mehmet Karabilecen x, Semih Vural x
Türk Telekom: Johnson xx 18, Muhammed Baygül xx 17, Fall x 7, Wiltjer xx 10 , Campbell xxx 19, Harris x 3, Metin Türen x 5, Polat Kaya x 2
Başantrenör: Burak Gören
Fenerbahçe Beko: Kalinic xx 17, Sloukas xx 11, De Colo xxx 19, Williams, Vesely xx 15, Ahmet Düverioğlu x 4, Melih Mahmutoğlu xx 10, Ali Muhammed x 5, Berkay Candan x 2,
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 23-21 (Türk Telekom lehine)
Devre: 48-45 (Türk Telekom lehine)
3. Periyot: 69-69
(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)