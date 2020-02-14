Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe Beko finalde!

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 83-81 mağlup ederek finalde Darüşşafaka Tekfen’in rakibi oldu.

Spor / 14 Şubat 2020 Cuma 22:47
Fenerbahçe Beko finalde!



Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç x, Mehmet Karabilecen x, Semih Vural x

Türk Telekom: Johnson xx 18, Muhammed Baygül xx 17, Fall x 7, Wiltjer xx 10 , Campbell xxx 19, Harris x 3, Metin Türen x 5, Polat Kaya x 2

Başantrenör: Burak Gören

Fenerbahçe Beko: Kalinic xx 17, Sloukas xx 11, De Colo xxx 19, Williams, Vesely xx 15, Ahmet Düverioğlu x 4, Melih Mahmutoğlu xx 10, Ali Muhammed x 5, Berkay Candan x 2,

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 23-21 (Türk Telekom lehine)

Devre: 48-45 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 69-69

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Beko

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar