Başakşehir, Beşiktaş'ı mağlup etti!

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 50. dakikada bir dönem Beşiktaş forması giyen Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu Beşiktaş ise 36 puanda kaldı. Başakşehir'de sarı kart gören Enzo Crivelli cezalı duruma düştü. Süper Lig'de gelecek hafta Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak.







OKAN BURUK İLK KEZ SERGEN YALÇIN'I YENDİ



Öte yandan turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı. Bundan önce Sergen Yalçın'ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti.