Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Antalyaspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nın son yarı finalisti oldu.



İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri;



Trabzonspor-Fenerbahçe



Alanyaspor-Antalyaspor



TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHİ



Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3, 4 ya da 5 Mart'a, rövanşlar ise 21, 22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.