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Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Antalyaspor'un Türkiye Kupası'nda tur atlamasıyla birlikte yarı final eşleşmeleri belli oldu. Antalyaspor ile Alanyaspor ile eşleşirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor da final için kozlarını paylaşacak.

Spor / 13 Şubat 2020 Perşembe 21:40
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalistler belli oldu. Antalyaspor, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Türkiye Kupası'nın son yarı finalisti oldu.

İşte Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri;

Trabzonspor-Fenerbahçe

Alanyaspor-Antalyaspor

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHİ

Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları 3, 4 ya da 5 Mart'a, rövanşlar ise 21, 22 ya da 23 Nisan'da oynanacak.

SivassporTürkiye KupasıZiraat Türkiye KupasıAntalyaspor

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