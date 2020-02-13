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Fenerbahçe yıldız isim sakatlandı!

Sarılacivertli kulübün açıklamasından:'Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır'

Spor / 13 Şubat 2020 Perşembe 22:11
Fenerbahçe yıldız isim sakatlandı!

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, antrenmanda sakatlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen antrenmanda sol bacağından sakatlık geçirdiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan akşam antrenmanında ağrı hisseden futbolcumuz Garry Rodrigues antrenmanı tamamlayamamıştır. Oyuncumuzun çekilen MR'ı sonucu sol bacak, üst arka adale (hamstring) alt yapışma yerinde kısmi yırtık (2. derece) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Öte yandan Garry Rodrigues'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek Rodrigues, 23 Şubat'ta Galatasaray ile yapılacak derbide de görev alamayacak.

AnkaragücüFormaSüper LigGalatasaray

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