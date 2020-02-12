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Fenerbahçe lige döndü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 22. haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Spor / 12 Şubat 2020 Çarşamba 14:40
Fenerbahçe lige döndü

Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor’u eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe, ligde oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda ilk etapta salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleri yapıldı. Ardından koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Kırklarelispor karşısında maça 11’de başlayan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışması ile noktaladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

AnkaragücüTeknik DirektörFenerbahçeCan BartuKırklarelispor

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