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Kupada ilk yarı finalist Fenerbahçe oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen taraf oldu.

Spor / 11 Şubat 2020 Salı 22:24
Kupada ilk yarı finalist Fenerbahçe oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kırklarelispor'u konuk etti. İlk maçı geçtiğimiz hafta deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, mücadelenin 50. dakikasında Mevlüt Erdinç'in golüyle rakibini 1-0 geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe, kupanın yarı final mücadelesinde, BŞB Erzurumspor-Trabzonspor turunun galibi ile karşılaşacak.



FALETTE İLK KEZ İLK 11'DE

Sarı-lacivertlilerin devre arasında E.Frankfurt'tan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Simon Falette de ilk defa bu mücadele ile bir resmi müsabakada 11 şansı buldu. Gineli savunmacı, sarı-lacivertli forma ile çeyrek finalin ilk maçı olan Kırklarelispor mücadelesinde tanışmış ve sahada 28 dakika kalmıştı. Öte yandan sezon başından bu yana sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal, Deniz Türüç'ü yine bu bölgede görevlendirdi.



KIRKLARELİ, İSTANBUL'A AKTI

Kırklareli taraftarı da Kadıköy'deki maça yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 otobüs ile Kadıköy'e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarını destekledi.

İsmail Şencanİbrahim DemirTolgay ArslanMevlüt ErdinçKırklarelispor

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