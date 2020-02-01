Trabzon Fener'e dur dedi

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Henüz 1. dakikada Kruse'nin golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye Trabzon'un cevabı gecikmedi. Bordo mavili ekip 15. dakikada Sörloth ile eşitliği yakaladı.



Ataklarını sürdüren ev sahibi ekip 32. dakikada Novak'la öne geçti: 2-1



İlk yarı bu skorla tamamlandı.



İkinci yarıda topu ayağında tutan ve pozisyonlar bulmaya çalışan Fenerbahçe'ye bordo mavili ekip kontra ataklarla cevap vermeye gayret gösterdi.



Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi Trabzonspor 2-1 kazandı ve bir maç eksiğiyle puanını 38'e yükseltti. Fenerbahçe ise 37 puanda kaldı.



Bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Novak'a, cezalı Nwakame'nin yerine ise Yusuf Sarı'ya 11'de görev verdi.



Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın yanı sıra kaleci Arda Akbulut, yeni transferler Manuel Da Costa, Manoel Messias ve cezalı Nwakaeme kadroda yer almayan isimler oldu.



Sturridge yedek kulübesinde



Trabzonspor'un Antalya kampında 10 Ocak'ta Partizani Tiran ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan ve ikinci yarının ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyen Daniel Sturridge de kadroya dahil edildi.



İngiliz futbolcu, 22 gün sonra Fenerbahçe maçıyla birlikte takıma geri dönerek yedek kulübesinde yer aldı.



Trabzonspor'un transferin son günü kadroya kattığı Guilherme ile yeni transferlerden Bilal Başacıkoğlu, Fenerbahçe maçının kadrosuna alındı.



Tribünler doldu



Bordo-mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösterdi.



Karşılaşma öncesi satışa çıkarılan 3 bin 200 bileti 3,5 dakikada tüketen bordo-mavililer, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamını doldurdu.



Fenerbahçe taraftarlarının alınmadığı maçta misafir tribün bölümü de Trabzonsporlu taraftarlara açıldı.



33 bin kombine kartlı taraftarı bulunan bordo-mavililer, 41 bin 461 seyirci kapasiteli stadın tribünlerini güvenlik bölümleri haricinde doldurdu.



Bordo-mavili taraftarlar coşkuyla takımlarını desteklerken, yeni transfer Guilherme'ye de yoğun ilgi gösterdi.



Yusuf Yazıcı'ya plaket



Trabzonspor'dan sezon başı Fransa'nın Lille Kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı maçı izledi.



Sakatlığı nedeniyle takımından bir süre ayrılarak memleketine gelen Yusuf Yazıcı'ya, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu tarafından plaket ve 97 numaralı Trabzonspor forması verildi.



Ağaoğlu ve Yazıcı, taraftarların çağırması üzerine birlikte tribünleri selamları.



Yanal, kazanan kadroyu bozmadı



Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta Medipol Başakşehir karşısında kazanan 11'i bozmadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Hasan Ali Kaldırım'ın haricinde eksik oyuncu yer almadı.



Lisansı çıkartılan yeni transfer Simon Falette de ilk kez maç kadrosuna dahil edilip, yedek kulübesinde yer aldı.



Yanal, 839 gün sonra



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, eski takımı Trabzonspor'un sahasına 839 gün sonra bu sefer rakip takımın çalıştırıcısı olarak çıktı.



Trabzonspor'un başında 2014-2015 ve 2016-2018 dönemlerinde çalışan Ersun Yanal, bordo-mavililerle son maçına 15 Ekim 2017'de çıkmıştı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Trabzonspor, Akhisarspor'a sahasında 6-1 yenilince tecrübeli teknik adamla yollar ayrılmıştı.



Yanal, Trabzonspor'a karşı son olarak 10 Mart 2014'te Fenerbahçe'nin başında rakip olarak Trabzon'a gelmişti. Yaklaşık 6 yıl önce oynanan karşılaşma 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle devam ederken, çıkan tribün olayları nedeniyle ilk yarının sonlarında tatil edilmişti.



Türkiye Futbol Federasyonu bu karşılaşmayı Fenerbahçe'nin lehine hükmen 3-0 tescil etmişti.



Alt yapıda Trabzonspor galip



İki takımın alt yapı kategorilerinde bugün oynanan iki karşılaşmadan da bordo-mavililer galip ayrıldı.



Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'yi 17 yaş altı kategorisinde 2-0, 19 yaş altı kategorisinde ise 3-2 mağlup etti.



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Trabzonspor deplasmanına gelerek karşılaşmayı takip etti.

