Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe'de 22. ayrılık yolda!

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Garry Rodrigues ile Fenerbahçe arasındaki ipler kopma noktasına geldi.

Spor / 07 Ekim 2020 Çarşamba 18:35
Fenerbahçe'de 22. ayrılık yolda!

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de 21 futbolcu ile yollar ayrıldı ve 18 yeni transfer yapıldı. Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertlilerde bir veda daha gerçekleşiyor.

RODRIGUES GERİ DÖNÜYOR!

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Al-Ittihad takımından kiraladığı Garry Rodrigues'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik heyetin kadroda düşünmediği Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri döneceği belirtildi. Arabistan'daki transfer döneminin sürmesini avantaj olarak gören sarı-lacivertliler 2.5 milyon euro'luk ücretten kurtulmuş olacak.

Yeşil Burunlu oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.

FenerbahçeGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar