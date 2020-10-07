Fenerbahçe'de 22. ayrılık yolda!

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Garry Rodrigues ile Fenerbahçe arasındaki ipler kopma noktasına geldi.
Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe'de 21 futbolcu ile yollar ayrıldı ve 18 yeni transfer yapıldı. Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olan sarı-lacivertlilerde bir veda daha gerçekleşiyor.
RODRIGUES GERİ DÖNÜYOR!
Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Al-Ittihad takımından kiraladığı Garry Rodrigues'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik heyetin kadroda düşünmediği Rodrigues'in Al-Ittihad'a geri döneceği belirtildi. Arabistan'daki transfer döneminin sürmesini avantaj olarak gören sarı-lacivertliler 2.5 milyon euro'luk ücretten kurtulmuş olacak.
Yeşil Burunlu oyuncuya transferin son gününde ezeli rakip Galatasaray talip oldu ama transfer gerçekleşmedi.