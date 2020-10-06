Ve Edin Visca imzayı attı!

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Edin Visca'dan, sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Yıldız futbolcu, kulübü Medipol Başakşehir ile sözleşme yeniledi. Visca, 2025 yılına kadar turuncu-lacivertli formayı giyecek.