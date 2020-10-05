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İmzalar peş peşe geldi. Son gün bombası!

Transfer döneminin son gününde imzalar peş peşe geliyor. İşte son saatlerin bombaları...!!!

Spor / 05 Ekim 2020 Pazartesi 18:17
İmzalar peş peşe geldi. Son gün bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Arjantinli yıldız kanat oyuncusu Diego Perotti'yi resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

PEROTTİ FENERBAHÇE'YE

Fenerbahçe, Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'yi resmen açıkladı. 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Transferiylle ilgili konuşan Perotti, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Gelmeden önce Jose Sosa ile konuştum. Beni ikna etmesi için fazla bir şey demesine gerek yoktu. Çok net konuştu. Çok mutluyum ve yeni bir sayfa açılıyor şimdi benim için " dedi.

Fenerbahçeli taraftarların Arjantinliler gibi çok tutkulu olduğunu söyleyen Perotti, "Çok gururluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Roma'da da en üst seviyede yarışmıştım. Fenerbahçe, benim için yeni bir sayfa" ifadelerini kullandı.

SON ŞAMPİYONDAN GUİLİANO VE DENİZ TÜRÜÇ BOMBASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir de TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Deniz Türüç'ü ve Fenerbahçe'nin eski yıldız Giuliano'yu kadrosuna kattı.

Fenerbahçe

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