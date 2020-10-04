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Fatih Terim sahayı terk etti!

Kasımpaşa maçının sonuna eklenen 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, soyunma odasına gitti.

Spor / 04 Ekim 2020 Pazar 20:50
Fatih Terim sahayı terk etti!

Kasımpaşa'nın sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek maç bitmeden sahayı terk etti. Maçın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zamanı işaret etti.
 
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek, dördüncü hakeme, alın oyununuzu kendiniz oynayın diyerek tepki gösterdi.
 
Terim'den rotasyon açıklaması
Karşılaşma öncesi Kasımpaşa karşısında kadroda rotasyon yapmak zorunda olduklarını söyleyen Terim, bazı oyuncular yorulduğu için değişiklik yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Fatih TerimGalatasaray

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