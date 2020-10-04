Fatih Terim sahayı terk etti!

Kasımpaşa'nın sahasında Galatasaray 'ı 1-0 mağlup ettiği maçın son anlarında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim , 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek maç bitmeden sahayı terk etti. Maçın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık oynanmamış zamanı işaret etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 dakikalık uzatmaya tepki göstererek, dördüncü hakeme, alın oyununuzu kendiniz oynayın diyerek tepki gösterdi.

Terim'den rotasyon açıklaması

Karşılaşma öncesi Kasımpaşa karşısında kadroda rotasyon yapmak zorunda olduklarını söyleyen Terim, bazı oyuncular yorulduğu için değişiklik yapmak zorunda olduklarını söyledi.