Samatta şov yaptı! Altay Fener'i kurtardı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan yeni transferi Samatta'nın attığı gollerle 2-1 kazandı. Fatih Karagümrük'ün tek golü ise penaltıdan Sabo ile geldi. Karagümrük ayrıca 87. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 8'e yükseltirken, haftaya lider giren konuk ekip Karagümrük ise ilk mağlubiyetini aldı ve 7 puanda kaldı.