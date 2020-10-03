Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla lider giren Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?