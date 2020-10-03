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Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla lider giren Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Spor / 03 Ekim 2020 Cumartesi 16:32
Fenerbahçe Karagümrük maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe’nin Süper Lig mücadelesi Fatih Karagümrük ile devam ediyor. Karagümrük sezonun ilk üç maçında 7 puan topladı. Sarı-lacivertliler ise haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi. Peki, Fenerbahçe Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, Valencia, Thiam, Samatta

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Belkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fenerbahçe Karagümrük maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan Deniz Türüç, Karagümrük maçının kadrosuna alınmadı. Serdar Aziz de geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu maçın kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'de Zanka, Rodrigues, Dirar, Deniz ve Serdar Aziz, Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 9. randevuda

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, yapacakları mücadeleyle Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 8 karşılaşmanın 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Fatih Karagümrük kazandı, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki maçlar

Fenerbahçe ligde ev sahibi olarak Fatih Karagümrük'le 5. kez karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 4 maçta 3 kez kazanırken 1 kez Fatih Karagümrük galip geldi. Fenerbahçe, seyircisi önünde 5 gol bulurken kalesinde 3 gole engel olamadı.

1959-1960 sezonunda Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadele ise 6 gole sahne olurken taraflar 3-3 eşitlikle sahadan ayrılmıştı.

Fatih KaragümrükFenerbahçeCaner ErkinYaşar Kemal

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