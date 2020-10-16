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Galatasaray kararını verdi: Kulübede tutacak!

Ryan Babel, 20 maça ilk 11’de başlarsa kontratı 1 sene uzuyor. Yönetim, devre arasında teklif beklerken teknik heyet ise 33 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu kulübede tutacak.

Spor / 16 Ekim 2020 Cuma 09:23
Galatasaray kararını verdi: Kulübede tutacak!

Monaco'dan Henry Onyekuru'yu yeniden kiralamayı başaramayan Galatasaray yeni sezona sol açıkta Arda Turan- Ryan Babel ikilisiyle başladı.

Fatih Terim ligde Arda Turan'ı, Avrupa'da ise Ryan Babel'i kullandı. 33 yaşındaki iki oyuncunun da sözleşmesinin performansa bağlı olarak bir sezon daha uzatılma ihtimalinin de söz konusu olduğu bildirildi. Arda resmi maçların yarısından fazlasına 11'de başlarsa, Babel ise 20 maç sayısına ulaşırsa +1 yıllık opsiyonun devreye gireceği öğrenildi.

Babel kulübe hamlesi olacak
Terim, sol beki Saracchi'nin önüne Arda'yı yazarak A Planı'nı hazırladı. Babel kulübe hamlesi olacak. Yönetim de maliyetleri dikkate alarak Arda Turan ile devam etmeyi, Ryan Babel ile yollarını ayırmanın formülünü arıyor.

Arda 4 milyon TL, Babel ise 2.5 milyon Euro kazanıyor.

EURO 2021'i düşünerek sarı-kırmızılı kulüpte kalmayı tercih eden Babel için Galatasaray devre arasında gelecek muhtemel teklifleri değerlendirmeye alacak. Hollandalı yıldızın ABD'ye gitmesi bekleniyor. Terim'in performansından memnun olduğu Arda ise en az bir sezon daha formayı giymeye devam edecek.

Arda TuranGalatasaray

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