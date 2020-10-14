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Türkiye - Sırbistan maçına yoğun ilgi!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), müsabakalara loca sayısının yarısı kadar taraftar alma kararının ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı’nın, Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan ile oynayacağı maça seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Spor / 14 Ekim 2020 Çarşamba 22:41
Türkiye - Sırbistan maçına yoğun ilgi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), müsabakalara loca sayısının yarısı kadar taraftar alma kararının ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı maça seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs salgını sebebiyle maçlara seyirci girememesi yönündeki kararını geçtiğimiz günlerde; 'loca kapasitelerinin yarısı kadar müsabakalara seyirci alınabilir' olarak değiştirmişti. Bunun ardından bu akşam A Milli Futbol Takımı'nın, Türk Telekom Stadyumu'nda Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi karşılaşmasına futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.



Türkiye - Sırbistan mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, önce bileklerinden ateşlerinin ölçülmesi, sonra da bir taahhütname imzalamalarının ardından stada giriş yapabildi.

'ÖZLEDİĞİMİZ İÇİN GELDİK'

Uzun süredir futbol maçlarına gidemediğini ve müsabakaları statta takip etmeyi özlediğini aktaran bir taraftar, 'Futbol taraftarla güzel. Onun için buradayız. Bu kararın da doğru olduğunu düşünüyorum, belli önlemler alınarak tabii ki. İnşallah normal taraftarın da girebileceği şekilde devam edeceğini umuyorum' ifadelerini kullandı.

'BİR ÇEKİNCE VAR'

Hemşire olan bir izleyici ise futbolu çok sevdiğini dile getirerek, 'Televizyondan izlemek biraz sıkıcı oluyordu. Şu an en azından uzun bir aradan sonra içinde bulunacağız ve o seyirci biz olacağız. Bunun için mutluyuz. Ben hemşireyim bu arada. Bir çekince var tabii ki her zaman. Olması da lazım. Ama isteğimiz biraz daha öne geçiyor' dedi.

Uzu yıllardır kombine sahibi olduğunu ve milli maçı izlemeye geldiğini söyleyen bir Galatasaray taraftarı da, 'Özlemişim stadımı. Seyirci kararı da bence doğru bir karar. Localar hariç taraftar olayına da sıcak bakan bir insanım. Umarım o kararın da gelmesiyle statlar seyircilerine kavuşur' şeklinde konuştu.

SırbistanGalatasaray

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