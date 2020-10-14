Sırbistan karşısında geri döndük!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. Tıpkı Almanya ve Rusya maçları gibi ilk yarıyı geride kapatan A Milli Takım, ikinci yarıda açıldı ancak bu performans galibiyete yetmedi



A Milli Takım bu sonuçla 4. maçlar sonunda puanını 3 yaptı ve zirvenin gerisinde kaldı. Grupta Rusya 8 puanla zirvede yer alırken Macaristan 7 puanla ikinci sırada yer aldı. Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor



A Milli Takım'da Burak Yılmaz son anlarda kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.