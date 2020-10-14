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Beşiktaş'lı oyuncu korona oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Mensah, corona virüsüne yakalandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Ganalı futbolcuya milli takım dönüşünde virüs testi uygulandığı ve sonucun pozitif çıktığı duyuruldu.

Spor / 14 Ekim 2020 Çarşamba 20:07
Beşiktaş'lı oyuncu korona oldu!

Beşiktaş'ın sezon başında Kayserispor'dan transfer ettiği Mensah, corona virüsüne yakalandı. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Ganalı futbolcuya milli takım dönüşünde virüs testi uygulandığı ve sonucun pozitif çıktığı duyuruldu.



Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır.

Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

KayserisporBeşiktaş

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