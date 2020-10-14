5. haftanın hakemleri belli oldu!

Süper Lig'de milli ara sonrasında haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre Trabzonspor-Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görevlendirildi. Göztepe - Fenerbahçe maçına Atilla Karaoğlan atanırken düdük çalarken Galatasaray - Alanyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Milli aranın sona ermesinden sonra Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek. Lig 5 haftanın maçlarıyla oynanmaya başlanacak. Bu maçlar öncesinde Merkez Hakem Kurulu, karşılaşmaları yönetecek olan hakemleri belirledi. Haftanın en kritik maçı olan Trabzonspor - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş bu haftayı bay geçecek.
İşte Süper Lig'de 5. haftanın maçlarını yönetecek hakemler:
17 Ekim Cumartesi
13:30 Çaykur Rizespor - Ankaragücü (Abdulkadir Bitigen)
16:00 Kayserispor - Sivasspor (Halil Umut Meler)
16:00 Konyaspor - Yeni Malatyaspor (Turgut Doman)
19:00 Trabzosnpor - Başakşehir (Bahattin Şimşek)
18 Ekim Pazar
13:30 Hatayspor - BB Erzurumspor (Halis Özkahya)
16:00 Antalyaspor - Gaziantep FKL (Koray Gençerler)
16:00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa (Erkan Özdamar)
19:00 Göztepe - Fenerbahçe (Atilla Karaoğlan)
19 Ekim Pazartesi
20:00 Galatasaray - Alanyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
20:00 Gençlerbirliği - Denizlispor (Mert Güzenge)