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Şenol Güneş'ten bomba sözler!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Sırbistan maçı öncesi, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Spor / 13 Ekim 2020 Salı 18:35
Şenol Güneş'ten bomba sözler!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Sırbistan maçı öncesi, teknik direktörümüz Şenol Güneş ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Ben her zaman hazırım. Oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan girmek, 11 oynamak hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse, elimden geleni yaparım.

Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra kötü bir performansım da olmadı. Pandemi öncesinde sürekli oynadım. Sonrasında oynamadım. Kötü oynamadım, iyi mücadele ettim, performansımın üstüne koydum.

Şimdi Leicester'dayım. Hedeflerimden biri Premier Lig'de oynamaktı. Hayalim, Premier Lig'de yıllarca oynamak.

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız.

Almanya zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturdu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışan bir grup. Fransa'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz.

Umut veriyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na ve 2022 Dünya Kupası'na gidecek. 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz bu takımın. Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız..

Güzel ve doğru konuşmak için esasında sabrediyorum, şükrediyorum, dinliyorum, susuyorum, yeri geldiğinde cevap veririm diye düşünüyorum.

AlmanyaFransaSırbistanŞenol Güneş

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