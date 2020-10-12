Türkiye-Sırbistan maçının hakemi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ve Diyan Valkov olacak.



Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Nikola Popov yapacak.