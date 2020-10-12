Fenerbahçeli Novak'a corona virüsü şoku!

Fenerbahçeli Novak'ın da formasını giydiği Çekya Milli Takımı'nda corona virüsü krizi yaşanıyor. Yapılan açıklamaya göre 3 futbolcunun corona virüsü testleri pozitif çıktı. Bu 3 isim kadro dışı kalırken, Novak da İsrail ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.