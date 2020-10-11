Mesut Özil'e piyango gibi teklif: 20 milyon

Arsenal'de uzun süredir tartışma konusu olan ve kendisiyle ayrılık yolları aranan Mesut Özil'e flaş bir teklif geldi.



Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Türk asıllı Alman oyuncuya senelik 20 milyon avro ücret teklif etti.



Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.



Mesut Özil, Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon avro senelik net ücret kazanıyor. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.