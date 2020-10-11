Mesut Özil'e piyango gibi teklif: 20 milyon

Arsenal'de gözden çıkarılan Mesut Özil'e son teklif Suudi Arabistan'dan geldi.
Arsenal'de uzun süredir tartışma konusu olan ve kendisiyle ayrılık yolları aranan Mesut Özil'e flaş bir teklif geldi.
Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Türk asıllı Alman oyuncuya senelik 20 milyon avro ücret teklif etti.
Mesut Özil'e daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai takımı Al-Nasr'dan da teklif gelmişti.
Mesut Özil, Arsenal'den de yaklaşık 20 milyon avro senelik net ücret kazanıyor. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.