Marcao'dan Halil İbrahim Dervişoğlu'na tokat

Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında Marcao ile Halil İbrahim Dervişoğlu arasında gerginlik yaşandı! İşte tüm detaylar...



Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlık maçında Türkiye Ümit Milli Takımı ile karşılaştı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmasında Galatasaraylı stoper Marcao ile Ümit Milli Takım oyuncusu Halil İbrahim Dervişoğlu arasında gerginlik yaşandı.



Bir pozisyonda ikilinin tartıştığı, Marcao'nun Halil İbrahim'in üzerine yürüdüğü ve Milli futbolcu Dervişoğlu'na tokat attığı öğrenildi.



0-0 golsüz eşitlikle sona eren mücadelede 20 yaşındaki santrafor Halil İbrahim Dervişoğlu oyuna sonradan dahil oldu.



Halil İbrahim Dervişoğlu kimdir?

8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında yetiştikten sonra aynı takımda profesyonel oldu.



2019-2020 sezonunda 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Sparta Rotterdam'dan İngiliz ekibi FC Brentford'a transfer olan Halil İbrahim Twente'de kiralık olarak forma giyiyor.