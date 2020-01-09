Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00’te başlayacak ING All-Star 2020’de takımların kaptanlıklarını Anadolu Efes’ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo yapacak. İki takımın kaptanı, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00’de seçimlerini gerçekleştirecek.



Organizasyonda All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğik de gerçekleşecek.



Larkin ve De Colo’nun takımlarında yer alacak oyuncuların listesi şu şekilde:



- Vasilije Micic, Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)



- Amath Mbaye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka)



- Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe)



- Zach Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray)



- Devin Williams, Berk Uğurlu (Tofaş)



- Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Bandırma)



- Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)



- Mustafa Fall (Türk Telekom)



- Shaquielle Mckissic (Beşiktaş)



- Christopher Jones (Bursaspor)



- Jordan Crawford (Afyon Belediye)



- Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol)



- Robert Golden (Bahçeşehir Koleji)



- Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor)



- Andrew Andrews (Büyükçekmece Basketbol)



- Archie Goodwin (İTÜ B.B.)