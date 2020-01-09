ING Basketbol Süper Ligi’nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020’de yer alacak oyuncular açıklandı.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda 19 Ocak Pazar günü saat 14.00’te başlayacak ING All-Star 2020’de takımların kaptanlıklarını Anadolu Efes’ten Shane Larkin ve Fenerbahçe Beko’dan Nando De Colo yapacak. İki takımın kaptanı, 12 Ocak Pazar günü saat 20.00’de seçimlerini gerçekleştirecek.
Organizasyonda All-Star maçının yanı sıra; 3 Sayı Yarışması, Smaç Yarışması, Ben Fero konseri ve birçok etkinliğik de gerçekleşecek.
Larkin ve De Colo’nun takımlarında yer alacak oyuncuların listesi şu şekilde:
- Vasilije Micic, Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)
- Amath Mbaye, Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka)
- Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe)
- Zach Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray)
- Devin Williams, Berk Uğurlu (Tofaş)
- Emanuel Terry, Şehmus Hazer (Bandırma)
- Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka)
- Mustafa Fall (Türk Telekom)
- Shaquielle Mckissic (Beşiktaş)
- Christopher Jones (Bursaspor)
- Jordan Crawford (Afyon Belediye)
- Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol)
- Robert Golden (Bahçeşehir Koleji)
- Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor)
- Andrew Andrews (Büyükçekmece Basketbol)
- Archie Goodwin (İTÜ B.B.)