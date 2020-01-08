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Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı

Spor / 08 Ocak 2020 Çarşamba 23:21
Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

'Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz.


FrankfurtBundesligaAlmanyaFenerbahçeForma

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