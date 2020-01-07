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Galatasaray 3. transferini yaptı!

Galatasaray, ligin ilk yarısında Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, Cuma günü sarı-kırmızılı takımın Antalya kampına katılacak.

Spor / 07 Ocak 2020 Salı 22:16
Galatasaray 3. transferini yaptı!

Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin ardından Jesse Sekidika transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı kulüp, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu 3.5 yıllığına kadrosuna kattı.

CUMA GÜNÜ ANTALYA KAMPINA KATILACAK

Galatasaraylı yetkililer, Jesse Sekidika ve menajeri ile Pazartesi günü görüşmüştü. Sekidika ise bireysel çalışmalarına İstanbul'da salonda devam ediyordu. Yeni transfer Jesse Sekidika'nın, Galatasaray'ın Cuma günü Antalya'da başlayacak hazırlık kampına dahil olması bekleniyor.

SEZONUN İLK YARISINDA 8 GOL ATTI

Bu sezon Eskişehirspor formasıyla 16 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.


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