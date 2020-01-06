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Eray İşcan çalışmalara başladı

Hes Kablo Kayserispor’da kaleci Eray İşcan, Antalya kampına katıldı.

Spor / 06 Ocak 2020 Pazartesi 08:38
Eray İşcan çalışmalara başladı

Hes Kablo Kasyerispor’da sezon öncesi hazırlık kapsamında sakatlanarak 5-6 ay sahalardan uzak kalan kaleci Eray İşcan ligin ikinci yarısı öncesi Antalya kampına katılarak takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sağ ayak kaval kemiğinde sakatlanan ve ligin ilk yarısında forma giyemeyen kaleci Eray İşcan ligin ikinci yarısında forma giymek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Eray İşcan, ligin ikinci yarısında forma savaşına hazırım mesajı veriyor.

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